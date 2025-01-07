ВСУ 5 января начали неожиданное наступление в Курской области и ему есть объяснение.

Новое наступление ВСУ в Курской области может быть еще одной попыткой показать избранному президенту США Дональду Трампу и его команде, что Украину "имеет смысл поддержать", считает австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер.

Он также отмечает, что рано говорить о "фактическом наступлении", так как это бы означало использование крупных соединений и видов вооруженных сил по всей территории, чтобы достичь целей на оперативном уровне.

"Что мы видим сейчас, так это передовую контратаку с участием до трех бригад или их частей", - говорится в материале DW. Кроме того, СМИ пишет, что целей этого движения может быть несколько. Одна из них — "вырваться из пузыря" российских атак с трех сторон, которые происходят последние месяцы. Из-за этого ВСУ, по информации журналистов, уже потеряли около половины ранее занятой украинскими военными территории РФ.

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"Цель может заключаться в том, чтобы поставить российские войска в оборонительное положение, чтобы помешать им наращивать наступательные действия", - объяснил редактор The Economist Шашанк Джоши.

Другая цель — дополнительные территории в качестве разменной монеты перед переговорами после инаугурации Трампа. Однако здесь эксперты подчеркивают, что эта атака ВСУ может быть обманным маневром, а основной удар будет нанесен в другом месте.

"Я считаю, что к 20 января нас еще ждут сюрпризы. Если вы посмотрите на северо-восток Украины, то фронт не полностью обеспечен российской стороной. Есть некоторые районы, которые могут быть использованы для дальнейшего продвижения, чтобы добиться максимального успеха перед возможными переговорами", - добавил Райснер.

Что еще известно о наступлении ВСУ под Курском

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ прорвались в трех районах Курской области. Институт по изучению войны в отчете пишет о движении к югу и юго-западу от Бердина, также в районе Леонидово и возле Пушкарного.

Кроме того, Forbes попробовал сравнить эффект от наступления ВСУ и российских оккупантов в Курской области 5 января. В частности говорится, что Украина нанесла удар по участку линии фронта, который в последнее время был относительно спокойным, поэтому он мог оказаться более неожиданным.

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