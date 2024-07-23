"Туристы" из РФ сравнивают сложность проезда по Керченскому мосту с пересечением государственной границы, отметили в ВМС ВСУ.

Во временно оккупированном Крыму сегодня утром, 23 июля, было неспокойно, российские захватчики перекрывали проезд по Керченскому мосту - в этом районе постоянно дежурит разнообразная вражеская авиация.

Об этом во время эфира телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Плетенчука попросили прокомментировать заявление оккупационных властей Крыма о том, что в ночь на 23 июля Севастополь был массированно атакован дронами, и якобы перехвачено и уничтожено над полуостровом и Черным морем более 20 беспилотников.

"Единственное, что могу уточнить - информация уточняется. Могу уточнить, что ночь в Крыму была неспокойной. Если быть совсем точным, утро было неспокойным, но подробности, думаю, будут позже", - сказал спикер.

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Он также рассказал, что россияне с помощью авиации все время патрулируют Керченский мост, который утром сегодня был перекрыт. По словам Плетенчука, в целом "нелегальные туристы" из РФ жалуются, что пересечь сейчас административную границу Крыма - заехать на мост - это процедура очень похожа на пересечение государственной границы.

"Настолько там сейчас все усложнено по понятным причинам. В первую очередь, они (оккупанты, - УНИАН) боятся повтора ситуации, когда один из грузовиков почему-то взорвался на мосту. И соответственно они делают все, чтобы максимально обеспечить безопасность", - пояснил военный.

По его словам, корабли РФ, которые должны обеспечивать безопасность из акватории, отсутствуют вообще. Это в отличие от прошлого года, когда их у моста, в Керченском проливе, было от 10 до 12 единиц одновременно. Сейчас захватчики сузили проход в пролив, заставили его баржами, то есть, максимально сужают проход, как горлышко бутылки, для того, чтобы облегчить контроль за акваторией.

"Чтобы уменьшить акваторию, которую надо постоянно отслеживать. Это один из элементов построения такой обороны. И, соответственно, в воздухе находится непрерывно несколько единиц - это и вертолеты, и патрульные самолеты. При этом периодически применяют устаревшие образцы - такие, как Бе-12, Ан-26, которые уже отработали свой срок. Можно увидеть гостей из других регионов...", - рассказал Плетенчук.

Кроме того, по его данным, в районе моста постоянно дежурят самолеты-разведчики, бомбардировщики, истребители. Например, как отметил спикер, семья самолетов российской компании "Сухой" там представлена, пожалуй, в полном составе. "Начиная с самых устаревших моделей, которые до сих пор на службе - Су-24, и заканчивая современными Су-57. "Это те самые "аналоговнет", которых у них вообще есть всего несколько штук", - сказал Плетенчук.

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Напомним, по данным Военно-морских сил ВС Украины, вокруг незаконно построенного Россией так называемого Крымского моста происходят активные действия врага, в частности, непрерывно дежурит авиация, которая охотится на украинские дроны. По словам Дмитрия Плетенчука, там, в частности, действует российская авиация, которая охотится на украинские дроны.

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