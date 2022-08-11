В будущем мост нужно будет уничтожить, считает Маломуж.

ВСУ в ближайшее время вряд ли будут наносить удары по Крымскому мосту, считает руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

Об этом он сказал "Обозревателю".

"Во-первых, конечно, он очень защищен, нейтрализовать его сложно. Это не Антоновский мост, по которому мы можем наносить системные удары. Для того, чтобы нейтрализовать Крымский мост, чтобы разрушить его, нужны очень большие и боевые средства и средства подавления системы ПВО, которые там развернула Россия", - говорит Маломуж.

По прогнозу генерала, Крымский мост все же будет в перспективе целью для ВСУ. Это произойдет в случае проведения масштабного наступления на херсонском и запорожском направлениях, когда будут разрушаться вражеские штабы, склады и мосты. Тогда появится перспектива окружения россиян на юге - это станет решающей фазой нашего успеха.

"И для того, чтобы перекрыть поставку вооружений и техники врага, а тем более создать панику, это будет важнейшим фактором. Он будет играть как военную роль – недопущение пополнения резервов российской армии, так и, главное, морально-политическую, потому что общая паника и среди военных, и среди мирного населения, конечно, приведет к серьезнейшим изменениям в сознании россиян. Это может вызвать массовое бегство с Крыма как военных, так и гражданских, поддерживающих Россию", - прогнозирует он.

В настоящее время в военном и стратегическом плане острой необходимости в разрушении Крымского моста генерал не видит.

"Сейчас мы не сможем скоординировать все силы, чтобы нанести удар, который сыграет решающую роль в разрушении моста, но при подготовке операции, при поставке больших средств сил и техники, при концентрации огневых возможностей, больших зарядов, в процессе общей операции мы сможем получить максимальный эффект от разрушения моста", - пояснил он.

Ранее генерал Дмитрий Марченко спрогнозировал освобождение Крыма военным путем и подчеркнул, что для этого нужно уничтожить Крымский мост.