"Жаркое" событие на сооружении оккупантов произошло в начале октября 2022 года.

В сети появились снимки поврежденного в результате взрыва в начале октября 2022 года Крымского моста. Фото опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

По его словам, снимок был сделан 3 января. Эфрик говорит, на нем запечатлено, что работники до сих пор устраняют повреждения на сооружении оккупантов.

"Крымский мост был разрушен почти три месяца назад, но на спутниковых снимках видно, что рабочие до сих пор устраняют повреждения", — говорится в сообщении аналитика.

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Взрыв на Крымском мосту

8 октября 2022 года стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста произошел сильный пожар и взрыв, в результате чего были частично обрушены два автомобильных пролета.

Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту "терактом" и заявил, что к его осуществлению причастны украинские спецслужбы. Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ.

В РФ обещали закончить ремонт на Крымском мосту июля 2023 года, эксперты утверждает, что это займет больше времени.

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