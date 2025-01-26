Сейчас это не приоритетная цель для Украины, отметил Сергей Братчук.

То, что Крымский мост будет уничтожен - это очевидный факт. Об этом в эфире "Radio NV" заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Этот факт принят Украиной и нашими союзниками, партнерами, всем миром. Единственный вопрос возникает - когда и каким образом. Каким образом - креативности у структур Сил обороны чрезвычайного много. Это будет креативно и неожиданно даже для нас", - отметил Братчук.

Он добавил, что вопрос только в сроках, поскольку сейчас Силы обороны Украины сосредоточены на других, более приоритетных объектах.

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"Приоритетность и стратегия заключается в том, чтобы уничтожать вражеский ресурс на территории РФ. Посмотрите, какой жаркий январь. Чуть ли не каждый день на России что-то горит, взрывается. То есть выносятся вперед ногами не только средства ПВО, но и объекты, которые имеют важное значение для армии РФ. Эти объекты работают на конкретные подразделения, которые сегодня находятся на украинско-российском фронте. Это на сегодня приоритет. А относительно моста - всему свое время", - добавил Братчук.

Крымский мост: важные новости

В начале января в ВМС сообщили, что в результате шторма были разбросаны защитные сооружения, которые РФ установила для защиты Крымского моста. Тогда отмечалось, что враг пытается восстановить сооружения, чтобы защитить мост от возможных ударов Украины.

Тогда же военный эксперт Роман Свитан отмечал массовое уничтожение средств российской ПВО на юге. Он, в частности, заявлял, что погодные условия и уничтоженная ПВО могут помочь Украине в уничтожении Крымского моста.

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