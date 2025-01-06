Оккупанты пытаются восстановить сооружения, установленные для защиты моста от украинских морских дронов.

Российские захватчики пытаются восстановить поврежденную штормом защиту Крымского моста, установленную для предотвращения атак украинскими морскими дронами. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Они пытаются использовать любую возможность для того, чтобы восстановить эти сооружения. Конечно, в Черном море период штормов довольно длительный. В Керченском проливе - так же довольно бурной бывает погода. В этом смысле она вносит свои коррективы в планы российских оккупантов, однако они предпринимают максимальные меры для того, чтобы это незаконное сооружение защитить", - сказал представитель ВМС.

Плетенчук добавил, что пока каких-то тенденций по уменьшению активности оккупантов не наблюдается - мост максимально насытили эшелонированными системами противовоздушной обороны.

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По данным военного, из-за того, что паромы пока не работают, оккупанты вынуждены поставлять топливо для своих группировок Крымским мостом. Но в то же время значительно нагружать его железнодорожными цистернами оккупанты не могут, потому что этот путепровод ранее был поврежден ВСУ.

Как добавил Плетенчук, в 2025 году в приоритете у ВМС остается, в том числе безопасность гражданского судоходства, потому что оно обеспечивает для экономики Украины более 80% экспорта.

Защита оккупантами Крымского моста - детали

В прошлом году Россия установила большое количество барж с целью защиты Крымского моста от атак морских дронов Сил обороны Украины.

В конце декабря представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что эти защитные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, вероятно, из-за сезона штормов.

По его словам, изменения в системах заграждения, которые оккупанты "вдохновенно" обустраивали фактически весь теплый период 2024 года, вполне ожидаемы.

"Скорее всего, можно сделать вывод, что природа всегда вмешивается. Керченский пролив довольно динамичный и всегда таким был, россияне пытались это максимально учесть", - сказал Плетенчук.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что разрушение в результате штормов защитных сооружений возле Крымского моста создает определенное окно возможностей для украинской армии.

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