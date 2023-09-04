Все больше крымчан забирают из домов самое ценное и уезжают, поделился защитник Украины.

За время оккупации россиянами Крым очень изменился, население стало озлобленнее.

Крымчане, к сожалению, живут в каком-то своем мире, рассказал командир добровольческого батальона "Крым" Иса Акаев в интервью УНИАН. "У меня остались знакомые, иногда с ними разговариваю, и это совсем другая реальность!" - сказал воин. По словам комбата, у людей нет понимания того, что творится.

Акаев добавил, что в крымском воздухе висят тревога и напряжение. "Крым очень изменился... Люди стали озлобленнее. Те, кто ждал "русский мир", ждали совсем другое. Свое разочарование, свою досаду, они пытаются согнать на других, ищут виноватых. Это пример психологии труса и неудачника", - поделился собеседник.

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Командир батальона отметил, что у них сначала был во всем виноват Киев, а теперь - Москва. По его словам, все больше жителей Крыма забирают из домов самое ценное и уезжают, но дома пока не продают, потому что, наверное, еще на что-то надеются.

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РФ захватила украинский полуостров в 2014 году и превратила его в военную базу. Изначально Киев стремился деоккупировать Крым политико-дипломатическим путем, но все изменилось после того, как Россия рано утром 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Киев теперь прилагает усилия, чтобы освободить Крым силовым путем. Иса Акаев говорил, что украинские воины будут потихоньку заходить в Крым. По его словам, через несколько месяцев "будет что-то серьезное".

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