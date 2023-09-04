Воин сказал, в каком случае россияне будут сами сдаваться в плен.

Контрнаступление ВСУ продолжается, и как бы оно ни проходило, украинские воины будут что-то делать на территории пока еще оккупированного россиянами Крыма.

Скорее всего, говорить нужно уже не о диверсионной работе, рассказал командир батальона "Крым" Иса Акаев во время интервью УНИАН. "…Мы будем потихонечку заходить в Крым. Думаю, через два, максимум, три месяца будет что-то серьезное", - заявил он.

По словам комбата, если наши бойцы смогут зайти на полуостров и там закрепиться, то некоторые оккупанты сами будут сдаваться в плен, хотя и найдутся те, которые будут оказывать сопротивление до смерти.

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Война в Украине - важные новости

Украина решила силовым путем освобождать Крым после того, как россияне рано утром 24 февраля прошлого года совершили полномасштабное вторжение на нашу землю. В РФ уже были взрывы на ряде важных для противников объектах, в том числе уже не раз был серьезно поврежден Крымский мост.

Кроме того, стало известно, что украинские разведчики на территории полуострова уже осуществили две успешные спецоперации.

Справка УНИАН. Батальон "Крым" добровольческий, он был создан в 2014 году после того, как РФ захватила украинский полуостров. Костяком батальона являются крымские татары. Стоит отметить, что они во время полномасштабного вторжения России в Украину освобождали Киевскую область, а также Херсон, защищали нашу столицу и воевали, в частности, под Бахмутом и в Харьковской области.

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