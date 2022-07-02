По словам эксперта, советского оружия у россиян огромное количество

У России есть огромное количество советского оружия, а вооружение, которое производилось во время существования РФ, заканчивается.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" и блогер Александр Коваленко в эфире телемарафона.

По его словам, у России наблюдается дефицит современного оружия, таких ракет, как "Калибр", К-55, Х-101, поэтому оккупанты используют для ударов советскую сверхзвуковую крылатую ракету Х-22.

"Раньше использовались более современные, высокоточечные ракеты, сейчас - это анахронизм советской эпохи. Ракета Х-22 дефективна, так как имеет очень проблемную топливную систему, которая может отказать даже во время полета, и ракета упадет, не долетев до места назначения", - пояснил эксперт.

Он добавил, что две ракеты Х-22 упали в Черное море в процессе обстрела Одесской области еще в начале полномасштабной войны. Теперь Х-22 используются все чаще и практически полностью вытесняют другие ракетные вооружения.

"Ее боевая часть весит практически тонну - 960 кг взрывчатого вещества. Российскому командованию известны проблемы этой ракеты. В течение мая-июня они испытывали ее возможности по территориям Украины. И они выяснили за полтора месяца испытаний, что эта ракета с официальной дальностью 600 км может более-менее точно использоваться на расстоянии 150-200 км", - рассказал Коваленко.

Он подтвердил, что удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге был осуществлен именно Х-22.

"Это был целенаправленный удар. Аналогичная ситуация и в Одесской области. По Сергеевке удар был нанесен из временно оккупированного Крыма. Эта дистанция составляла 170 км Обе ракеты попали в гражданские объекты. Это был целенаправленный запуск", - добавил он.

По словам эксперта, советского оружия у россиян огромное количество, а вооружение, которое производилось во время существования РФ, истощается.

"Если мы говорим о ракетах Х-22, то, согласно только открытым источникам, у них было до тысячи таких ракет. Не все они пригодны для использования. А учитывая то, что условия хранения этих ракет были не идеальными, не все из них подлежат применению. Но даже если говорить об 1/3 этого потенциала, пригодного к применению, это очень много. Однако, к сожалению, когда закончатся ракеты Х-22, у них есть на хранении еще более давние анахронизмы. И они их будут использовать", - спрогнозировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Удары пришлись на жилой дом и базу отдыха, в результате чего погиб 21 человек.

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