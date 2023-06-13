Одна из ракет ночью попала в склад бутилированной воды, предназначавшейся для Херсонщины, среди погибших там и 17-летний парень.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что во время ночной атаки на Кривой Рог одна из ракет попала в склад бутилированной воды, предназначавшейся для жителей Херсонской области. Одним из погибших там оказался 17-летний парень.

Министр внутренних дел Игорь Клименко напомнил, что в результате очередного теракта россиян погибло 11 жителей Кривого Рога, а еще 28 – в больнице. По его словам, вражеские ракеты атаковали и склад бутилированной воды, которуюсобирали для нужд Херсонской области.

"На складе работало около 25 гражданских. И эта вода развозилась во все уголки нашего государства, в том числе и в Херсонскую область для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС", - рассказал министр.

Клименко уточнил, что под завалами на складе нашли тела семерых человек, одному из них было 17 лет. Кроме того, трое раненых оттуда сейчас находятся в больнице.

В то же время, как уточнил председатель Совета обороны города Александр Вилкул во время атаки по многоэтажке погибли 22-летние супруги. "Давид и Ксения ... влюбленная пара поженилась только в прошлом году. Третьего июня отпраздновали годовщину свадьбы ... по образованию оба педагога. Самая мирная профессия на земле", - рассказал он.

По словам Вилкула, девушка работала в 108 гимназии учителем младших классов.

"Она была единственным ребенком в семье. Они тоже мечтали о детях и строили планы на будущее. Сегодня их жизни забрала российская ракета", - добавил он.

Удар по Кривому Рогу

Этой ночью российские террористы совершили очередную ракетную атаку по Украине. В частности, в Кривом Роге ракеты попали в жилую пятиэтажку и частное предприятие.

В общем из-за ночного ракетного удара по городу в жилом доме погибли четыре человека, а на предприятии - семеро, ранены почти 30 граждан.

По данным Днепропетровской ОВА, сейчас поисково-спасательная операция уже завершена. Специалисты проводят разбор конструкций.

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