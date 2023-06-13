В результате российского удара по многоэтажке Кривого Рога погибли уже 6 человек.

Очевидцы удара российской ракеты по пятиэтажке Кривого Рога в ночь на 13 июня рассказали в общении с журналистами подробности трагедии. В частности, люди вспоминают страшный взрыв. С собой пострадавшие успели взять только минимальный набор вещей.

В комментарии ресурса Новости. LIVE мать и дочь - Людмила и Татьяна - говорят, что успели взять воду и приготовленные раньше времени вещи и выскочили на улицу.

"Мы быстро выскочили, успели только сумки (взять - УНИАН), ранее приготовленные, несколько бутылок воды - и все", - рассказала одна из женщин.

Другая очевидица добавила, что ничего не видела, потому что все было в дыму. Кроме того, по словам пострадавшей, она слышала сразу серию взрывов. "Я в стекле, а оно второй раз что-то бахнуло, третий... Я не могу подняться, а оно дальше на меня сыплется. Так, как учили, "тревожный чемоданчик" у двери... документы. Не дождутся", - рассказала женщина.

Она добавила, что не видела других пострадавших, потому что РФ атаковала город ночью. "Я не видела, потому что у меня все лицо заливала кровь", - поделилась пострадавшая.

В то же время другая жительница Кривого Рога, проживающая с мужем по соседству с домом, куда попала российская ракета, в комментарии "Суспільному" рассказала о пережитом шоке, когда услышала взрыв рядом: "Я слышала звук... Стекло посыпалось. Потом взрыв такой страшный, что невозможно. Я кричу: дед, дед! Он не оглядывается. Я потихоньку поднялась, и он поднялся. Смотрю, палец держит, и на ноге стекло его наверняка задело".

Удар России по Кривому Рогу 13 июня 2023 - главное

В ночь на 13 июня российские оккупанты атаковали Кривой Рог шестью ракетами. По предварительной информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, силам ПВО удалось уничтожить три вражеские цели, остальные попали в гражданские объекты.

В частности, страна-террорист ударила по городской пятиэтажке, что вызвало пожар в квартирах с первого по пятый этаж.

Спасатели разбирают завалы и ликвидируют огонь, впрочем, уже известно о 6 погибших и 25 раненых.

Также РФ попала по продуктовому складу, автомобильному предприятию и спасательному подразделению.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Всего РФ выпустила в эту ночь по Украине 14 крылатых ракет, 11 из которых удалось перехватить, и до четырех иранских дронов-камикадзе. А во вторник утром РФ осуществила повторную атаку с Каспийского моря тремя Ту-95МС. На этот раз до Украины долетела только одна крылатая ракета, которая была уничтожена украинской ПВО.

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