Во время первой волны ракетной атаки с территории Каспия российские захватчики привлекли 8 бомбардировщиков Ту-95, и еще три самолета были замечены в небе уже под утро.

Российские оккупанты сегодня, 13 июня, устроили две волны атаки с применением стратегических бомбардировщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, атаки велись из акватории Каспийского моря.

"В первой волне ракетной атаки удалось уничтожить 10 крылатых ракет. Уже под утро противник вновь совершил запуски с территории Каспия, в небе были замечены три стратегических бомбардировщика, и ожидалась вторая волна атак. Правда, только одна ракета из второй волны достигла территории нашего государства, которая была уничтожена нашими силами ПВО", - сообщил он.

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Он также отметил, что в дом в Кривом Роге попала ракета воздушного базирования Х-101/Х-555. По словам Игната, для ночной атаки было привлечено 8 самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспия. Эти ракеты, собственно, ночью и долетели до территории Украины.

Ракетная атака 13 июня - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 июня 2023 года российские захватчики выпустили по территории Украины 14 крылатых ракет, 11 из которых удалось сбить, а также четыре дрона-камикадзе.

Во время второй волны ракетной атаки, под утро, РФ атаковала нашу страну еще тремя бомбардировщиками Ту-95. Шесть ракет оккупанты выпустили по кривому Рогу, три из которых попали в гражданские объекты. Из-за ракетного обстрела в Кривом Рогу повреждена ТЭЦ.

В результате атаки по городу был поврежден пятиэтажный дом. По состоянию на 12:00 известно о шести погибших и 25 раненых.

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