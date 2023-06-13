На видео видно, как спасатели оперативно эвакуируют людей из квартир в горящем доме.

Патрульная полиция показала, как проводились поисково-спасательные работы в Кривом Роге на месте пятиэтажного жилого дома, в который попала российская ракета.

Видео операции обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в соцсети. На видео видно, как спасатели оперативно эвакуируют людей из квартир и выявляют раненых.

В некоторых случаях людей спасали, снимая с балконов.

Удар по Кривому Рогу

В ночь на 13 июня российские оккупанты ударили по Украине ракетами. В Кривом Роге одна из них попала в жилую многоэтажку и частное предприятие.

В Днепропетровской ОВА уже сообщили, что поисково-спасательная операция завершена. Продолжается разбор конструкций. В настоящее время известно, что в результате попадания в жилой дом погибли 11 человек, ранения получили почти три десятка человек.

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