Коваленко сравнил это с вытеснением российского флота с территории аннексированного полуострова.

Силы обороны Украины ведут систематическую работу для вытеснения российской тактической авиации из Крыма, сообщил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Коваленко.

"Мы видели, как начиная со второй половины апреля этого года по российским аэродромам, которые базируются на территории временно оккупированного полуострова Крым, начало прилетать. Сначала прилетали баллистические ракеты ATACMS, они выносили сначала именно компоненту ПВО большого радиуса действия. Сейчас уже прилетает и дозвуковой компонент и даже дроны-камикадзе, которые запускаются с территории Украины", - сказал Коваленко.

Эксперт сравнил этот процесс с тем, как Силы обороны оттесняли Черноморский флот РФ в 2023 году с территории временно-оккупированного полуострова.

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"Сейчас, в 2024 году, происходит тот процесс по аэродромам и российской тактической авиации в Крыму, который происходил в 2023 году в отношении Черноморской флотилии. Создаются все условия, чтобы им там было опасно находиться. И действительно, они пытаются эвакуировать свою авиацию. Я не удивлюсь, если до конца 2024 года с российской авиацией в Крыму произойдет то же самое, что и с российским флотом - они убегут с полуострова", - добавил Коваленко.

По словам эксперта, после того, как Силы обороны смогут полностью вытеснят из Крыма российский флот, тактическую авиацию и систему ПВО, можно говорить о высокоэффективном использовании F-16 для выполнения задач на территории оккупированного полуострова.

Вытеснение российской авиации из Крыма: что известно

Накануне представитель Военно-морских сил ВС Украины капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что российские захватчики сейчас имеют во временно оккупированном Крыму пять военных аэродромов, но два из них - уже без самолетов

Плетенчук также уточнил, что эти самолеты захватчики могли перебазировать куда-то на материк, но их в любом случае надо обеспечивать топливом, остальным необходимым, для чего надо иметь соответствующую логистику.

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