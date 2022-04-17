Соответствующий указ №246 от 16 апреля опубликован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе.

Соответствующий указ №246 от 16 апреля опубликован на сайте главы государства.

"Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Неижпапе Алексею Леонидовичу – командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

Официально неизвестны причины повышения командующего ВМС, однако советник главы ОП Виктория Страхова написала в Facebook, что решение приняли ввиду "блестящей операции", о которой все и так знают.

"Верховный Главнокомандующий Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля 2022 года присвоил звание вице-адмирала командующему ВМС ВСУ Алексею Леонидовичу Неижпапе. И все знают, за какую блестящую операцию! Наш настоящий казак на воде!" - отметила Страхова.

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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