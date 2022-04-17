Россия не говорит, сколько военных крейсера "Москва" погибло.

Из 510 членов экипажа подбитого Украиной крейсера Черноморского флота РФ "Москва" половина либо погибли, либо ранены.

К таким выводам пришел эксперт по вопросам военно-морских сил Г. И. Саттон, проанализировав ролик МО России, на котором в оккупированном Крыму встречали около 240 военнослужащих "Москвы".

Автор определил месторасположение плаца в Севастополе, где встречали якобы уцелевших моряков. По количеству разметок на плацу Саттон предположил, что на происшествие согнали около 90 офицеров и прапорщиков и 130 рядового состава.

То есть, речь идет о половине экипажа "Москвы".

"Конечно, некоторые члены экипажа могут быть ранены, и мы можем предполагать, что некоторые из них погибли. Кроме того, поступали сообщения о спасении некоторых россиян турецкими или другими судами. Если это так – то их тоже может не быть (на плацу – ред.)", - написал эксперт.

То, что парад, вероятно, произошел после затопления, свидетельствуют спутниковые снимки за 15 апреля. На них - такое же количество служащих на противоположной стороне плаца. Совпадают и погодные условия, и цвет на дереве.

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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