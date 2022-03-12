Владимир Зеленский похвалил украинский народ.

Президент Украины Владимир Зеленский об украинском народе: крепкий народ стальной страны.

Так он сказал в своем видеообращении.

Он отметил, что "именно так военные отвечают командованию в Кремле на вопрос, что мешало им захватить Украину за четыре дня. Крепкий народ стальной страны".

При этом добавил, что эта информация не проверена, но "этот факт бесспорный".

Зеленский отмечает, что если "заблудшие оккупанты" оправдывают свои неудачи чем-то другим, то это значит, что за 16 дней войны они так ничего и не поняли.

"Что ж, мы не расстраиваемся. Мы готовы объяснять. Просвещать оккупантов до полного понимания ими, кто они есть и куда именно держать путь. Из Украины", - подчеркнул президент.

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