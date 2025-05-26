Будущее зависит от сражений и доблести Сил обороны Украины.

В России хотят восстановить границы Совесткого Союза 1991 года. Для этого делаются заявления о том, что СССР якобы до сих пор "существует".

Об этом сказал журналист, ветеран Легиона "Свобода России" Алексей Барановский в эфире Радио NV. "Когда Украина говорит, что хочет границы 1991 года, в России тоже хотят границы 1991 года, но есть нюанс. Потому что в Киеве хотят границы независимой Украины 1991 года, а в Москве хотят границы СССР востанновить", - сказал Барановский.

Он считает достаточно симпоматическими заявления российских политиков, поскольку установки об таких заявлениях "идут с самого верха". Российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что распад СССР считает "главной геополитической катастрофой".

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"Он пытается восстановить СССР", - отметил Барановский.

Также у ветерана уточнили, насколько опасными являются такие заяявления.

"В первую очечередь, переживать нужно странам Балтии, потому что, как мы знаем, и Трамп уже заявил, что это сложный регион, и Путин, наверняка, имеет искушение проверить - работает ли 5 статья НАТО, и будут ли действительно Штаты защищать страны Балтии, в чем есть вопрос, пока в Вашингтоне находится Трамп", - считает Барановский.

Вместе с тем, по его мнению, также "московские мечтатели" не забывают о Казахстане:

Все готово для того, чтобы заявить о притеснение русскоязычного населения".

Ветеран считает, что если не будет споротивления со стороны НАТО касательно стран Балтии, то в России может появиться желание восстановить границы Российской империи с включением территорий Польшы и Финляндии.

"Пока Америка не буде проявлять жесткость не в переговорах, а в действиях с Москвой, я думаю, что у Кремля всегда есть искушение напасть на кого нибудь еще помимо Украины", - подчеркнул Барановский.

При этом, он считает, что все будет зависить от военного исхода боевых действий в Украине в этому году.

"Если Россия будет и дальше ползти, как сейчас, по километру в день... Я думаю, реалистична приостановка актвиной фазы боевых действий может просматриватся к концу осени, с какими результатами стороны выйдут к этому сроку, исходя из этого кремлевское командование будет планировать свои действия. Поэтому, все будущее зависит сейчас от сражений и от доблести Сил обороны Украины", - считает ветеран.

Заявления о СССР

Как известно, в Москве заявляют о том, что ССР распался "незаконно" и хотят его возобновить.

Старший научный сотрудник Центра Моссавар-Рахмани по вопросам бизнеса и государства при Школе государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета Давид Григорян высказал мнение, что если Россия получит возможность перегруппировать свои силы после войны в Украине, Кремль может попытаться атаковать даже те страны, которые сейчас не воспринимают всерьез российскую угрозу. Российский диктатор Владимир Путин одержим целью создать "СССР 2.0".