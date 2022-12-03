Спикер диктатора заявил, что он поедет на оккупированную территорию "со временем".

В Кремле неожиданно заявили, что российский диктатор Владимир Путин собрался на Донбасс. Впрочем, конкретики российская сторона избежала.

Как пишет пропагандистское "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, диктатор планирует посетить Донбасс "со временем".

"Путин со временем посетит Донбасс", - сказал Песков.

Никаких дат он не назвал, как и деталей программы визита Путина на оккупированную территорию Украины.

Война в Украине: страхи бункерного Путина

Российский диктатор с начала полномасштабного вторжения в Украину избегает поездок за границу и с каждым днем реже появляется на публике. В то же время украинский президент Владимир Зеленский неоднократно появлялся на передовой, в частности посетил освобожденный Херсон.

По информации СМИ, Путин боится за собственную жизнь, поэтому скрывается в бункерах. Выяснилось, что он имеет разветвленную сеть секретных бункеров, расположенных от Москвы до Урала, и продолжает строительство подземных хранилищ в стране.

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что приближенные к президенту России Владимиру Путину уже делят власть. В то же время он отметил, что у Путина еще много ресурсов.

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