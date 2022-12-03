Президент России не действует "добросовестно", поэтому нужно тщательно подумать, прежде чем вступать с ним в переговоры.

Российский диктатор Владимир Путин может использовать мирные переговоры с Украиной для пополнения своей армии перед новым наступлением.

Министр иностранных дел Великобритании в интервью The Telegraph выразил обеспокоенность тем, что российский президент может притвориться, что ведет переговоры, в то время как на самом деле обучает дополнительные силы войск и накапливает больше боеприпасов.

По его словам, те, кто поддерживает Украину, должны быть "очень и очень осторожными" при подходе к теме мирных переговоров. Министр предупредил, что Путин действует "недобросовестно".

Видео дня

The Telegraph отмечает, что Клеверли, который на этой неделе принял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Бухаресте, поставил под сомнение, что Путин действительно будет вести переговоры "с добрыми намерениями".

"Мы должны быть очень, очень осторожными, если "мирные" переговоры - я использую слово "мирные" в кавычках - инициируются Владимиром Путиным", - сказал он.

По его словам, существует риск, что "прекращение огня на самом деле просто используется Путиным для обучения большего количества войск и производства большего количества боеприпасов, а также для переоснащения своих поврежденных вооруженных сил и перевооружения своих вооруженных сил".

"Тогда все, что произойдет - мы снова увидим точно такие же сцены, но, возможно, через, я не знаю, шесть, 12, 18 месяцев", - добавил глава МИД.

Он заявил, что следует опасаться паузы, которую Россия использует для того, чтобы убедиться, что ее следующая фаза агрессии будет более эффективной, чем нынешняя.

"И смотрите, у Владимира Путина есть опыт в этом вопросе. Грузия, это должно было быть разовым случаем, не так ли? Крым, это должно было быть разовым, не так ли? Восточная Украина, это должно было быть разовым. И на самом деле мы видели, что все они готовились к этой последней волне агрессии", - сказал Клеверли.

Переговоры с Россией - что известно

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности сесть за стол переговоров с Путиным с участием Франции и НАТО, чтобы узнать "чего он хочет и что у него на уме". Глава Белого дома предположил, что разговор может состояться, если Путин "продемонстрирует заинтересованность в завершении начатой им войны против Украины".

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отказ США признать аннексию украинских территорий "усложняет поиск почвы для взаимного обсуждения".

В Украине же считают, что Владимир Путин не может быть субъектом диалога с миром, поскольку у него нет собственной политической перспективы в самой России. В Офисе президента также заявляли, что Кремль не предлагает ни одного мирного переговорного процесса, а просто хочет закрепиться на территориях Украины, оккупированных после начала полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: