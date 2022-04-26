Так же генсек ООН на встрече с Лавровым призвал к прекращению огня в Украине.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать трехстороннюю группу по урегулированию гуманитарных проблем в Украине.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, пишет DW.

В контактную группу могут войти представители ООН, Украины и РФ, она, в частности, будет обеспечивать безопасность эвакуационных коридоров, отметил он.

В связи с этим Гутерриш указал на необходимость образования гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц, находящихся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Одновременно Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с предполагаемыми военными преступлениями РФ в Украине. Необходимо провести независимое расследование в связи с обвинениями в их совершении в адрес российских военных, заявил он.

Так же Антониу Гутерриш на встрече с Лавровым призвал к прекращению огня в Украине.

"Мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы найти пути создания условий для эффективного диалога по скорейшему прекращению огня и мирному урегулированию", - подчеркнул он.

Гутерриш назвал такой диалог возможным, несмотря на сложную ситуацию в Украине и наличие "различных интерпретаций происходящих там событий".

Позже также запланирована встреча Гутерриша с президентом РФ Владимиром Путиным, после этого глава ООН отправится в Киев.

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