Контрнаступление будет долгим и "скачкообразным", отметил эксперт.

Третий и последний этап развязанной Россией войны против Украины, другими словами контрнаступление ВСУ и освобождение украинских территорий будет долгим и скачкообразным.

Такой прогноз сделал военный эксперт Олег Жданов в эфире канала FREEDOOM.

"Этот этап теперь будет длиться до самого конца войны, – заявил он. – Он будет долгим, с переменным успехом, не везде у нас будет получаться быстро, как это получается сейчас. Контрнаступление будет происходить скачкообразно".

"Мы освободили довольно большой кусок территории, надо на каком-то этапе остановиться и закрепиться. Надо перегруппировать силы, надо понимать, какую территорию мы должны оборонять в случае контрудара РФ", – добавил эксперт.

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили от российских оккупантов Купянск в Харьковской области.

Всего на Харьковском направлении украинские бойцы уже отвоевали у оккупантов 2,5 тысяч километров.

Контрнаступление ВСУ на юге

Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

В тот день стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

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