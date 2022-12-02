Так, в Керчи оккупанты сверяют данные военнообязанных лиц на госпредприятиях.

В оккупированном Крыму "военные комиссариаты" готовятся к очередной волне мобилизации.

Об этом речь идет в сводке Генштаба ВСУ.

"На временно оккупированной территории АР Крым сотрудники "военных комиссариатов" проводят подготовку к очередной волне мобилизации", - рассказали в Генштабе.

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Отмечается, что в оккупированной Керчи оккупанты сверяют данные военнообязанных лиц на государственных предприятиях.

Освобождение Крыма

17 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что деоккупация Крыма силой маловероятна. При этом он указал, что "возможно политическое решение, когда политически россияне уйдут".

В свою очередь военный эксперт Александр Коваленко считает, что операция украинской армии по освобождению Крыма начнется уже в следующем году. До этого момента президент РФ Владимир Путин будет говорить, что "все идет по плану".

Стоит отметить, что среди российских оккупантов и коллаборантов царят панические настроения. Они боятся, что ВСУ зайдут во временно оккупированный Крым. Поступала информация о том, что высокопоставленные россияне вывозили из Крыма имущество и родственников.

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