Эксперт указал на важность освобождения города Токмак на Запорожье.

Прорыв ВСУ первой линии российской обороны на южном направлении фронта знаменует начало самого тяжелого для войск РФ, считают эксперты, передает DW.

В частности, военный эксперт Маркус Койпп из Швейцарии указал на важность освобождения города Токмак. Он уверен, что данный населенный пункт имеет решающее значение, поскольку через эту территорию проходит несколько важных автомагистралей и один жизненно важный железнодорожный путь. Взятие Токмака буквально отрежет войска РФ от снабжения, считает эксперт.

Койпп уверен, что война для России будет стратегически проиграна, если ВСУ выйдут на побережье Черного моря так, чтобы можно было держать под огневым контролем весь оккупированный Крым.

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А немецкий военный эксперт Кристиан Меллинг считает, что большим выигрышем для Украины станет то, если ВСУ будут держать под огнем артиллерии весь массив суши, простирающийся до Азовского моря. Это значительно замедлит обеспечение российских войск.

Контрнаступление ВСУ - актуальное

Напомним, военный обозреватель Алексей Гетьман отметил, что россияне понимают, что потеря города Токмак откроет ВСУ дорогу на Крым. По его словам, когда Силам обороны Украины удастся выйти к Токмаку и перерезать железнодорожную артерию, то россиянам не на чем будет подвозить обеспечение.

Чтобы перерезать российскую логистику на юге Украины и разорвать "сухопутный коридор" в Крым, украинской армии будет достаточно пройти вперед еще 10-15 километров, заявил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Ян Калберг.

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