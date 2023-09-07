За последние сутки потери врага на Таврическом направлении составили 307 человек.

На Таврическом направлении Силы обороны за последние сутки уничтожили 114 российских оккупантов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"В целом, за прошедшие сутки враг 26 раз атаковал наши позиции и совершил 780 обстрелов, нанес один ракетный и 21 авиаудар. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 527 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 307 человек (безвозвратные - 114, раненые - 187, плен - 6)", - говорится в сообщении.

Также, по его словам на этом направлении ВСУ уничтожили 59 единиц военной техники противника.

В частности, как уточнил командующий, один танк, 13 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, один ПТРК, два СПГ, 30 БПЛА, шесть единиц автомобильной техники.

"Также были уничтожены три склада боеприпасов врага", - добавил Тарнавский.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 7 сентября, составили около 266 тыс. 900 человек. За сутки ВСУ ликвидировали 610 российских захватчиков.

Также было уничтожены девять вражеских танков, 21 боевую бронированную машину, 37 артиллерийских систем, пять РСЗО, одно средство ПВО, 22 БПЛА оперативно-тактического уровня восемь крылатых ракет.

В ночь на 7 сентября российские оккупанты атаковали Сумщину и Одесскую область несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с Северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско – Ахтарск – РФ, мыс Чауда-ТОТ, Крым). Всего зафиксированы пуски 33" шахедов", в основном – в направлении южных районов Одесской области.

Силами ПВО уничтожено 25 "Shahed-136/131".

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