Россияне продолжают в значительной степени полагаться на иранские БПЛА по двум причинам.

Все беспилотные и ракетные удары российских войск по Украине с апреля, вероятно, являются частью новой воздушной кампании, направленной на срыв контрнаступления ВСУ.

Как пишет Институт изучения войны, с 19 апреля 2023-го оккупанты нанесли не менее 10 ударов по Украине, особенно по тыловым зонам, используя "высокоточное" оружие.

В целях экономии ракет и истощения украинской ПВО, как никогда способной успешно отражать ракетные атаки, россияне продолжают в значительной степени полагаться на иранские БПЛА.

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Аналитики отмечают, что новая воздушная кампания, прежде всего нацелена на Киев и предполагаемые места размещения военно-промышленных объектов, а также логистическим маршрутам.

Однако, считает Институт изучения войны, пока нанесеннные удары РФ по Украине не сильно ограничивают возможности ВСУ в целом.

Ракетные удары по Украине - последние данные

Во время массированного пуска ракет в ночь 13 мая 2023 года Россия ударила по промышленному объекту в Тернополе. Позже стало известно, что оккупанты уничтожили склад с вещами для военных.

В тот же день, днем, РФ также поразила иранскими БПЛА объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области. Вследствие атаки русских пострадали 11 человек, были повреждены сотни домов.

Еще в апреле 2023 года эстонская разведка предупреждала, что РФ бережет ракеты на военные цели, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ. В то же время атаки иранских беспилотников нацелены на истощения запасов дорогих ракет украинской ПВО.

Украинская сторона подтверждает, что ВСУ готовятся к мощному ответу на фронте, но где и когда начнется анонсируемое многими политиками и военными контрнаступление, Генштаб, по известным причинам, держит в секрете.

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