За последние сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили почти три роты.

На Таврическом направлении силы обороны Украины добывают частичные успехи и выравнивают линию фронта. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Таврическое направление. Продвижение наших сил продолжается. Имеем частичные успехи, противник местами отступает, а наши воины выравнивают фронт", - сообщил бригадный генерал.

В частности, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1222 огневые задачи.

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"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты", - подчеркнул Тарнавский.

Также было уничтожено 21 единицу военной техники противника. Речь идет о 2 боевых бронированных машинах (ББМ), 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и автомобильная техника.

Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях и имеют успех под Бахмутом.

В частности, подтверждено получение контроля над Курдюмовской дамбой. Также ВСУ закрепляются в районах населенных пунктов Раздолевка, севернее Соледара, южнее Прасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещиевки.

Отдельно Институт изучения войны нашел подтверждение продвижения ВСУ в районе Антоновского моста на Левобережье Херсонщины.

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