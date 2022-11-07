Крайне важно критически относиться к сведениям, которые подает российская сторона, отметила заместитель министра обороны.

Украинские войска ведут активную оборону на фронте и постепенно вытесняют врага с занятых им территорий.

Об этом сообщила во время информационного телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Как только можно будет все говорить, мы об этом сообщим... Мы вытесняем и на южном, и на восточном направлении в определенных регионах... В частности, на востоке есть регионы, где мы постепенно, но уверенно вытесняем врага", - подчеркнула заместитель министра.

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Чиновница добавила, что крайне важно критически относиться к информации, которую подают россияне.

"Потому что война - это, в том числе, и искусство обмана противника. И мы должны понимать, что с одной стороны россияне якобы демонстрируют действия по выводу определенных сил и средств, а с другой стороны - видим, что они продолжают развивать временно оккупированные территории, например, готовя свои меры по их интеграции в российское пространство", - отметила она.

По мнению замминистра, из-за этого не стоит однозначно воспринимать такую информацию, а надо анализировать ее в комплексе с другими данными.

"Сегодня на юге продолжается активная оборона, собственно так же и на востоке она продолжается. Конечно, динамика войны разная. Есть периоды, когда интенсивность боевых действий очень высока, когда мы видели мгновенное продвижение вперед и освобождение наших территорий. Бывают другие фазы войны как сейчас, когда идет активная оборона, и наша победа заключается в том, что ВСУ не сдают при активном наступлении ни одного сантиметра украинской земли", - сказала Маляр.

Война Украины с Россией - важнейшие новости

Армия Украины с конца августа ведет контрнаступление на ряде направлений. В частности, уже освобождена почти вся Харьковская область и деокуповано более 80 населенных пунктов в Херсонской. На части Донбасса идут ожесточенные бои.

По данным OSINT-аналитик Def Mon, с начала войны армия РФ оккупировала более 200 тысяч квадратных километров украинской территории, а по состоянию на 6 ноября украинским воинам уже удалось освободить 37% оккупированных земель.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в нашем государстве уже ликвидировали 76 460 захватчиков.

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