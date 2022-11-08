Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 180 огневых задач.

За сутки на юге украинские военнослужащие ликвидировали российскую технику и уничтожили склад боеприпасов.

Украинская авиация нанесла по российским войскам 8 ударов, сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

2 из них пришлись по опорным пунктам, 4 по системам противовоздушной обороны и 2 по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах.

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Всего ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 180 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют: 32 оккупанта, зенитно-ракетный комплекс "Стрела", танк, 2 пушки-гаубицы, 8 единиц авто-бронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе.

Отмечается, что противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива оккупантов.

Контрнаступление ВСУ на юге

В воздушных силах сообщают, что на южном направлении продолжаются интенсивные наступательные действия Вооруженных сил Украины. В последнее время наши воины часто сбивают вражескую авиацию.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне не могут перейти в наступление на Южнобугском направлении, так как туда приходится большое количество успешных ударов украинской авиации.

Ранее в ОК "Юг" сообщали, что россияне продолжают имитацию отступления с некоторых оккупированных территорий юга.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорит, что для удержания Херсона оккупанты создают новые рубежи обороны.

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