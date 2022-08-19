После такого столкновения Украина пополнила обменный фонд пленными.

В результате наступательных действий Вооруженных сил Украины на юге оккупанты получили существенное поражение, понесли потери и были вынуждены отступать.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

Она рассказала, что наши защитники при попытке продвигаться вперед столкнулись с десантно-штурмовыми подразделениями оккупантов, которые осмелились выдвинуться со своих рубежей обороны, за которые уже которую неделю держатся, и пытались дать отпор.

"Но оккупанты получили очень существенное огневое поражение, потерю нескольких единиц бронированной техники, в том числе и танков, до 50 человек личного состава потерь, и были вынуждены вернуться назад", - сказала она.

Гуменюк пояснила, что украинские действия продолжаются в направлении продвижения вперед, а оккупанты, пытаясь дать отпор, теряют людей и возвращаются на свои позиции. После этого, как правило, применяют авиационные удары.

"Потерь с нашей стороны не было, хотя ударов было не менее семи", - сказала она.

При этом Гуменюк отказалась называть конкретное направление этих бои до окончательного закрепления украинский позиций.

Она также сообщила, что после такого столкновения Украина пополнила обменный фонд пленными.

"По информации пленных, офицерский состав бросает своих людей и выезжает за Днепр, оставляют их в окопах и в них есть очень существенные перебои с едой, средствами защиты и боеприпасами. Поэтому личный состав врага деморализован", - отметила Гуменюк.

Ранее стало известно, что на юге Украины российские оккупанты активизировали авиационные и ракетные атаки по позициям украинских защитников.

Вас также могут заинтересовать новости: