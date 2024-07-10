Даже находясь в стратегической обороне, Украина испытывает нехватку ресурсов.

Ситуация на поле боя будет определяться исключительно теми ресурсами, которые будет иметь украинское войско для отражения вражеских атак, сообщил в эфире "Киев 24" военный аналитик Владислав Селезнев.

"Последние несколько дней у меня спрашивают - способна ли украинская армия до конца этого года перейти в контрнаступление. Мой ответ очевиден - мы не имеем достаточного количества ресурсов для того, чтобы организовать такие мероприятия. Мы сейчас, находясь в стратегической обороне, испытываем недостаток ресурсов для того, чтобы эффективно сдерживать все вражеские атаки", - пояснил Селезнев.

Аналитик также добавил, что для успешной реализации планов по наступательной кампании Украина должна накопить достаточное количество ресурсов.

Видео дня

"Речь идет не только об оружии, военной технике или боеприпасах. Речь идет также о обученном, всесторонне подготовленном и обеспеченном личном составе. Немало вопросов и мы должны понимать, что рисков впереди, не только во время летней кампании, но и осенне-зимней нас всех ждет немало", - добавил Селезнев.

Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что многоцелевые истребители четвертого поколения F-16 уже этим летом будут летать в небе над Украиной.

По словам военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, российские оккупанты начали бросать в наступление в районе Часового Яра свои элитные подразделения. В частности, в районе Торецка работают российские морпехи, спецподразделения первого корпуса, которые поддерживают мотострелки.

Вас также могут заинтересовать новости: