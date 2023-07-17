Западная пресса пишет, что результаты летнего контрнаступления во многом определять дальнейший ход войны.

Это лето является решающим для исхода войны между Россией и Украиной и для дальнейшей судьбы президентов двух стран – Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом пишет Bloomberg.

Так, российский диктатор после 17 месяцев войны неожиданно оказался в ситуации, когда ему приходится беспокоиться о внутренней безопасности в стране после мятежа наемников "Вагнера".

На фоне явного недовольства российских элит, все больше опасающихся российского поражения в войне, с поля зрения исчезли некоторые высшие генералы. Сейчас спецслужбы выясняют, имели ли они причастность к мятежу лидера наемников, который преследовал целью снятие российского министра обороны и главы Генштаба.

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"Взрывы, повредившие флагманский мост Путина в Крыму сегодня, ответственность за которые Россия возложила на Украину, усилили чувство уныния, а крах сделки по зерну в Черном море создает дополнительную напряженность", – констатирует Bloomberg.

В то же время издание пишет, что для украинского руководства ситуация тоже непростая.

"Зеленский знает, что к осени ему нужно будет продемонстрировать что-то существенное в военном контрнаступлении, которое медленно и с трудом продвигается на востоке и юге Украины после месяцев подготовки и оружия на миллиарды долларов, поставленного международными союзниками Киева", – говорится в статье.

"Хотя президент США Джо Байден сказал, что экономические и политические потери для России означают, что Путин "уже проиграл войну", Украина знает, что только боевые успехи помогут ей вернуть территорию и укрепить свои позиции в любых будущих переговорах по прекращению конфликта", – утверждают авторы публикации.

Украинское контрнаступление – последние новости

По данным The New York Times, украинское командование вынуждено было изменить тактику действий ВСУ из-за больших потерь, понесенных в первые дни контрнаступления. Вместо попыток механизированного прорыва вражеской обороны ВСУ теперь сосредоточились на артиллерийском истощении врага.

Издание констатирует, что главной проблемой для украинских сил в ходе контрнаступления стало тотальное минирование местности войсками страны-агрессора. Также ВСУ мешает отсутствие поддержки с воздуха и глубокая сеть оборонительных сооружений, построенных россиянами.

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