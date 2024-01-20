Наша страна не использует солдат в качестве "пушечного мяса", подчеркнул глава Офиса президента.

Контрнаступление ВСУ в 2023 году было вполне успешным с учетом предоставленных возможностей - оружия, полученного от союзников с Запада.

Украинцы "уничтожили потенциал российского флота в Черном море, и это тоже было частью контрнаступления", рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак во время интервью El Mundo. "…с учетом предоставленных возможностей, контрнаступление было вполне успешным. Давайте не будем забывать, что Украина - это не Россия, и для нас жизнь нашего народа имеет огромную ценность", - сказал собеседник.

Ермак подчеркнул, что украинская сторона не использует солдат в качестве "пушечного мяса". "Вы побывали на фронте и видели, как лежат на земле тысячи российских солдат. Для них человеческая жизнь ничего не стоит. Только в Бахмуте погибло около 20 тысяч "вагнеровцев", - сказал он.

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По словам руководителя ОП, нельзя забывать, что враг всегда имел преимущество в воздухе. "Мы должны исправить допущенные ошибки, но мы не можем слушать российскую пропаганду о том, что они называют провалом или стагнацией (конфликта, - Ред.). Война не заморожена. Мы не собираемся останавливаться, пока не выиграем и не освободим все наши территории", - подчеркнул Ермак.

Чиновник добавил, что насчет войны уже можно сделать определенные выводы. "Главный из них заключается в том, что наша нация не позволила другой, гораздо более крупной - по потенциалу и масштабам - нации реализовать свои планы. С 24 февраля 2022 года мы освободили около 50% оккупированной территории", - сказал он.

Глава Офиса президента обратил внимание на то, что украинские воины ликвидировали большое количество кораблей РФ и "фактически покончили с российским господством в Черном море". "Новый зерновой (морской, - Ред.) коридор (тот, который позволяет экспортировать украинское зерно через Черное море, - Ред.) успешно работает, и мы не приняли ни одного ультиматума от России", - отметил Ермак.

Собеседник также сообщил, что власти Украины работают над тем, чтобы в будущем оккупированные территории нашего государства были освобождены, в частности, способствуют развитию собственного военно-промышленного комплекса.

"…война продолжается, и мы должны освободить остальные наши территории. Поэтому мы работаем над (новым, - Ред.) законом о мобилизации, чтобы накопить резервы", - поделился чиновник.

Продолжается война в Украине - новости, которые сегодня стоит прочитать

В январе 2024 года ветеран российско-украинской войны - бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал, что на время начала контрнаступления Вооруженных сил Украины, весной 2023-го, наша страна получила только 15% ресурсов, необходимых для продвижения.

Позже американский генерал - бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США, экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силам НАТО в Европе Филип Бридлав говорил, что украинцы могут одержать победу над россиянами, если страны Запада решат предоставить Киеву все необходимое.

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