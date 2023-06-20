Россияне обороняются на двух направлениях, отметили в Генштабе.

В Украине на четырех направлениях продолжаются тяжелые бои с российскими захватчиками - враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки на этих направлениях произошло 45 боевых столкновений, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по итогам минувших суток, 19 июня. В Генштабе отмечают, что на Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполовки, Торского, Григоровки, Спорного и западнее Дубравы Донецкой области, но тщетно.

Также на Бахмутском направлении противник бесполезно пытался проводить наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области. Российские оккупанты на Авдеевском направлении проводили наступательные действия возле Авдеевки, но ничего не добились.

По данным Генштаба, на Марьинском направлении в течение прошедших суток наши защитники отразили все атаки противника в районах Красногоровки, Марьинки и Победы. На Шахтерском направлении оккупанты наступали в направлении Новомихайловки, но не имели успехов.

В Генштабе отмечают, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Война в Украине - последние новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны (ISW) за прошедшие сутки, 19 июня, Вооруженные силы Украины продвинулись в районе Бахмута и в Запорожской области. Вели контрнаступление минимум на трех участках линии фронта и добились успехов.

Аналитики отметили, что украинские войска продолжали атаки на северо-запад, юго-запад и продвигались на северо-востоке от Бахмута.

Вас также могут заинтересовать новости: