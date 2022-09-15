Речь идет о США, Германии, Франции, Италии и Израиле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с 5 странами предоставление нашему государству систем противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в Киеве на брифинге с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Противовоздушная оборона и противоракетная оборона – это для нас сегодня... приоритет. Мы начали разговоры, и есть результаты положительные по поставкам NASAMS и IRIS-T. Что касается немецких партнеров, то мы ожидаем несколько систем, но пока не получили ни одной", - сказал он.

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По словам Зеленского, переговоры о предоставлении систем ПВО ведутся не только с Соединенными Штатами Америки и Германией.

"Кроме этого, мы настроены работать еще по этому поводу с Францией, с Италией... Я также настроен, но пока не получил положительной реакции от Израиля", - отметил президент.

Он добавил, что государств, которые способны гарантировать "закрытие неба" в Украине системами ПВО, не так много.

"Вокруг этих пяти государств и надо решать этот вопрос", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также заявил, что такая задержка с поставками систем ПВО приводит к потерям украинцами жизни.

"Германия могла бы нам, наверное, быстрее передать (системы ПВО - УНИАН). Но Германия не виновата в том, что Россия ракетами бьет по Украине. Хочется, чтобы все государства, которые могут дать тяжелую технику Украине..., открыли нам это пространство и возможность... Поэтому мы ожидаем не только от Германии конкретной помощи", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, по результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5") 8 сентября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что начались подвижки в сфере ПВО/ПРО.

По его словам, украинские специалисты заканчивают обучение на современном немецком ЗРК IRIS-T. Также принято принципиальное решение о предоставлении Украине комплексов NASAMS.

13 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, получения каких систем противовоздушной обороны ожидают от западных партнеров. По его словам, сейчас от западных партнеров Украина ожидает немецкие системы IRIS-T, а также NASAMS, которые смогут усилить систему ПВО.

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