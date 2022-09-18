С получением комплексов вопрос защиты таких городов будет частично решен, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил, что поможет защитить прифронтовые города, такие как Николаев и Харьков от ежедневных ракетных ударов российских войск.

Свое мнение по этому поводу он высказал в YouTube, отвечая на соответствующий вопрос.

"Ракеты комплекса "С-300", которые переделаны в класс "земля-земля", достают до 200 километров по дальности. А если брать "Искандер", то отодвигать от Николаева российские войска нужно на 500 километров", – отметил Жданов.

Видео дня

"Сейчас чехарда с предоставлением нам противоракетных средств, но очень надеюсь, что с их предоставлением частично будет решен вопрос защиты таких городов, как Николаев, Харьков, Краматорск, Чугуев и других прифронтовых городов. Если дадут системы ПВО (такие как NASAMS и IRIS-T), то будет возможность частично защитить Николаев, и количество ракетных ударов должно резко сократиться", – добавил эксперт.

Напомним, на днях в Пентагоне заявили, что первые две батареи зенитных ракетных комплекса NASAMS для усиления системы противовоздушной обороны будут доставлены в Украину в течение двух месяцев.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с 5 странами предоставление нашему государству систем противовоздушной обороны.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что от западных партнеров Украина ожидает не только NASAMS, но и немецкие системы IRIS-T,.

Вас также могут заинтересовать новости: