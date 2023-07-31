Он замечает, что новобранец тогда станет военным, когда побывает в первом бою.

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, говоря о проблемах с мотивацией мобилизованных, замечает, что все относительно.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде". На вопрос о том, действительно ли есть проблема с комплектацией, с тем, чтобы приглашать людей в гвардию наступления, Пивненко отметил, что Украина уже длительное время в войне и "уже многие пошли служить".

"Есть проблема, например, чтобы перебросить человека из одной структуры в другую, для этого нужно время. Мы набираем гражданских и внутренние перемещения делаем для того, чтобы пополнять потери, если таковые имеются, например", - сказал он.

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Говоря о том, что сложнее всего в работе с только что мобилизованными людьми, командующий отметил, что "люди приходят, некоторые из них не имеют военной подготовки, некоторые имеют, с ними лучше".

"Мы делим, смотрим по подготовленности. Те, что совсем новые в военной сфере, для тех идет базовая подготовка. Она более длительная", - пояснил Пивненко.

Кроме того, когда его спросили, есть ли у людей проблема с мотивацией, он заметил: "Все относительно. Вот "Азов" у нас есть, там нет проблем с мотивацией вообще, туда люди идут. Есть у нас, например, сайт и форма для добровольцев. Люди записываются, и я постоянно получаю информацию. Я с кадровым органом стыкую, и они работают. Вопросов в этом нет".

Относительно того, что главное в подготовке нацгвардейцев, командующий отметил, что масштабность проекта требует масштабности инструкторов.

"Раньше у нас были другие задачи. И таких бригад, которые похожи на бригады наступления, у нас не было. У нас были отдельные отряды специального назначения, которые постоянно выполняли задачи операции Объединенных сил непосредственно на первой линии. А вот такие бригады - это новый проект, который за собой влечет очень много всего. Где-то мы уже готовимся, где-то воюем, где-то мы уже пополняемся", - сказал он.

На вопрос, есть ли проблемы с новобранцами, Пивненко отметил, что "новобранцы есть новобранцы, их надо воспитывать".

"Их надо мотивировать, их надо постоянно психологически подготавливать. Мы понимаем, что индивидуальная подготовка делится на много разных составляющих. И это не только работа с автоматами или инженерная или медицинская подготовка", - сказал он.

Командующий пояснил, что это еще и психологическая подготовка. "Потому что новобранец тогда станет военным, когда побывает в первом бою. И уже тогда будет ясно – он способен дальше выполнять боевые задачи или нет. Или он способен выполнять задачи в штабе, например, с документами работать", - отметил Пивненко.

Он добавил, что не все обладают способностями к военным задачам, и это тоже нужно понимать.

Командующий также рассказал, что для формирования одного бойца специального назначения требуется от трех лет, учитывая то, что он должен постоянно выполнять задачи и "обкатываться".

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, всеобщая мобилизация в Украине продлена до 15 ноября 2023 года.

30 мая в Украине снизили предельный возраст призыва на срочную военную службу с 27 до 25 лет.

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