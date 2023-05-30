Возраст призыва в армию в Украине снизили с 25 до 27 лет. Разбираемся, что это изменит для военнообязанных мужчин.

30 мая в Украине снизили предельный возраст призыва на срочную военную службу с 27 до 27 лет. За это решение проголосовала Верховная Рада. Это значит, что в мирное время мужчины, которые достигнут 25 лет, будут освобождены от срочной военной службы. При этом в военное время на воинский учет теперь будут принимать мужчин не с 27, а с 25 лет.

Снижение возраста призыва в Украине - со скольки смогут призывать в армию

Министр обороны Алексей Резников обосновал снижение возраста призыва необходимостью пополнения мобилизационного резерва. Ранее предельный призывной возраст составлял 27 лет. Если мужчине исполнялось 27 лет и он не служил в армии, то мобилизовать его принудительно не могли.

С принятием закона мужчин возрастом от 25 до 60 лет даже без опыта военной службы смогут принудительно мобилизовать в военное время.

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Таким образом законопроект расширил круг лиц, которые могут быть мобилизованы, за счет призывников возрастом 25 и 26 лет, которые раньше мобилизации не подлежали.

Однако некоторые юристы считают, что реформа принципиально ничего не изменит, ведь во время всеобщей мобилизации могут призвать любого совершеннолетнего мужчину. Статья 23 Закона Украины "О мобилизации" не содержит упоминаний о призывном возрасте. Есть лишь уточнение о частичной мобилизации - от нее освобождаются военнообязанные, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены в запас

Кого призывают на войну в Украине в 2023 году

Во время действия военного положение мобилизованные с опытом военной службы могут направляться сразу в воинские части. А если у призывника нет опыта службы, то его должны обучать как минимум месяц. По закону мобилизовать могут такие категории мужчин:

военные(в том числе контрактники), которые закончили службу до 24 февраля 2022, не достигли предельного возраста пребывания на службе и пригодны по состоянию здоровья;

пригодные по состоянию здоровья мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 лет, которые согласились на контрактную службу;

ограниченно пригодные во время военного положения мужчины с опытом и без опыта службы;

снятые и исключенные с военного учета до 24 февраля 2022 года (то есть владельцы так называемого "белого билета"), полностью или ограниченно пригодные к службе во время военного положения по решению ВВК;

лица с инвалидностью, если они мобилизуются добровольно;

лица, у который есть право на отстрочку по семейным обстоятельствам, могут быть призваны только добровольно на службу по месту жительства.

Не могут быть мобилизованы мужчины, которых исключили из военного учета из-за совершения тяжкого преступления.

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