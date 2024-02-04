По словам пресс-секретаря Сил обороны юга, это противоречит здоровой тактике ведения штурмовых действий.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции Вооруженных сил Украины на Левобережье Херсонской области. В то же время командиры войск РФ отправляют на такие штурмы только пехоту без подкрепления техники, что существенно снижает их эффективность. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, захватчики продолжают неустанно штурмовать позиции ВСУ на левом берегу Днепра в попытках выбить оттуда наши подразделения.

"Условия сверхсложные и враг не прекращает штурмовых действий. За минувшие сутки враг решился на 5 таких попыток, но все обстоятельства были против них", - отметила Гуменюк.

Она уточнила, что российские командиры не позволяют применять бронетехнику, что противоречит здравой тактике ведения подобных штурмовых действий.

"Они вынуждены туда отправлять сугубо пешие группы для стрелковых боев и столкновения просто глаза в глаза фактически, и теряют личный состав", - добавила Гуменюк.

Потери РФ в Украине - последние новости

Накануне, 3 февраля, Вооруженные Силы Украины оформили билеты на концерт Кобзона еще для 810 оккупантов. Кроме того, враг потерял 13 ББМ и 31 артсистему. В целом потери захватчиков с начала полномасштабного вторжения уже составляют около 388 тысяч 750 человек.

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