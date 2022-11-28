Один из последних обстрелов РФ, в результате которого ракеты ПВО упали на территории Польши, заставил НАТО позаботиться о лучшей защите стран Альянса. В частности Германия предложила Польше укрепить ее ПВО комплексами Patriot и разместить их на границе с Украиной.

Главная проблема заключается в том, что в случае размещения этих систем на территории Польши есть риск прямого вмешательства страны-члена НАТО в войну с Россией.

Здесь важно учитывать, что ракета летит на высокой скорости, решение о сбитии принимается за несколько секунд. Поэтому условная российская ракета может быть сбита силами ПВО Польши как на собственной территории, так и в воздушном пространстве Украины. Такая ситуация является вполне реальной. Поэтому появилась дилемма: что произойдет, если натовская ракета залетит в воздушное пространство Украины? Будет ли это означать вступление страны НАТО в войну с РФ?

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В Министерстве обороны Польши сначала согласились получить ЗРК от Германии, но впоследствии предложили передать ПВО напрямую Украине.

И хотя в Германии отмечают, что системы Patriot — часть комплексных сил ПВО НАТО, в Альянсе допускают возможность передачи этих образцов Украине без лишних консультаций. Мол, только правительство Германии должно принять решение о передаче собственного вооружения другой стране. Более того, Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что таким образом ПВО Patriot будут защищать, как территорию Польши, так и Украины.

Очевидно, Германия в очередной раз решила затягивать с передачей ПВО

Это уже не первое заявление с признанием того факта, что оружие Украины защищает страны НАТО. И действительно, переданные Украине "Патриоты" были бы размещены в приграничных с Польшей областях. Это будет означать, что Украина установит защиту в том числе и над воздушным пространством страны НАТО.

Судя по заявлению Столтенберга, НАТО вообще не видит проблемы в передаче этих комплексов Украине. А все заявления немцев о необходимости в консультациях с союзниками и членами Альянса являются лишь новыми глупостями для торможения процесса передачи ПВО Украине.

Практически передать их Украине абсолютно возможно. Очевидно, Германия в очередной раз решила затягивать с передачей ПВО. Они хотят как-то прикрыться решением НАТО, или, возможно, затормозить процесс. Собрать заседание отдельного органа НАТО для консультаций и принятия решения – все это выльется в лишнее время и бюрократическую волокиту.

Пока Германия не даст согласия, даже если передаст эти образцы силам ПВО Польши, последняя не сможет передать их Украине. По общему принципу контроля за нераспространением вооружений, оружие нельзя получить просто так. В данном случае, ЗРК Patriot – оружие немецкой оборонки. Поэтому, только за немцами конечное решение. Например, так же мы когда-то имели проблемы с поставкой вооружения от литовцев, потому что производителем тех образцов вооружения был Израиль. Без разрешения страны-производителя решение о передаче оружия будет заблокировано.

Главная особенность комплексов Patriot в возможности сбивания не только крылатых, но и баллистических ракет

Но решение по системам Patriot придется принимать. Германии, как стране-владельцу и, возможно, США как стране-производителю.

Будут ли эти комплексы переданы нашим Воздушным силам — узнаем позже. Но в любом случае, они нужны Украине для защиты пограничных районов. Главная особенность комплексов Patriot в возможности сбивания не только крылатых, но и баллистических ракет. Поэтому Patriot считаются лучше обычных образцов ПВО. Это именно те образцы технологических комплексов, которые мы сможем применить против сверхбыстрых ракет агрессора. И даже один комплекс будет полезным для закрытия неба Украины и защиты стран НАТО.

Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт