Украина уже одержала победу в войне с РФ, считает активист.

Война в Украине с Россией, по крайней мере ее острая фаза, должна завершиться в течение года.

Противостояние закончится раньше, если "крякнет" президент РФ Владимир Путин, рассказал основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону блогер Владимир Золкин, который берет интервью у пленных россиян.

По его словам, в войне, безусловно, победит украинское государство и уже одержало победу, поскольку объединилось, и народ за три месяца стал единым.

"Здесь многое зависит, конечно, от санкций, от наших западных партнеров... Но, по моему мнению, эта война должна закончиться где-то в течение года, хотя бы острая фаза должна закончиться, и все это должно затихнуть... если, например, крякнете Путин - в конце концов это произойдет, - конечно (завершение войны в Украине - Ред.), может произойти еще раньше", - спрогнозировал собеседник.

Активист считает, что после смерти Путина в России "серые кардиналы" смогут сказать, что это он затеял "спецоперацию", и она "вообще ни к чему".

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Власти РФ не объявили войну Украине - Кремль назвал полномасштабное вторжение "спецоперацией", в том числе для "денацификации" нашего населения.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливал и жилье мирных жителей, были жертвы и пострадавшие. По данным украинской стороны, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

В начале мая военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что война с РФ в Украине затянется не на годы, а на месяцы.

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