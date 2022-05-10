По мнению Олега Жданова, Россия не готовилась к долговременной войне.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что война с Россией в Украине затянется не на годы, а на месяцы.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью РБК-Украина, отвечая на соответствующий вопрос.

"Скажу так: это война на месяцы, но не на годы. Почему? Потому что, во-первых, как бы Россия не тужилась, она не готовилась к долговременной войне. Ее экономика из-за санкций сегодня находится в стагнации. Сейчас перевести экономику на военные рельсы для затяжной войны – это нереально, это нужно было делать еще год назад", – отметил он.

"Второй фактор – это Запад, который начал давать нам вооружение, помощь. Я не думаю, что они готовы воевать два или три года с Россией. Они ожидают на то, чтобы инвестировать в Украину для получения сверхприбыли в связи с реконструкцией и развитием нашей экономики", – добавил Жданов.

Напомним, Жданов считает вполне реальным переворот в России из-за войны в Украине.

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