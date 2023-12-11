По его словам, это будет длиться до тех пор, пока Россия не развалится на составляющие.

Пока Российская Федерация не развалится на составляющие, Украине придется держать армию в режиме военного положения. Об этом сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Дмитрию Гордону.

"Армия находится в двух положениях, она в третьем не бывает. Она либо выключена, либо включена – либо в режиме мирного времени, либо военного. Когда военное время, то армия воююет, даже если она не стреляет в данный момент, она все равно воюет. Так вот, в режиме военного положения армия будет у нас находиться еще лет десять. Пока не развалится Российская Федерация на составляющие ее республики, у нас армию прийдется держать в режиме военного положения".

Он пояснил эту точку зрения, напомнив, что 5 украинских областей Путин ввел в Конституцию РФ и теперь "движение в обратную сторону" - уголовно наказуемое действие для россиян. И если решение о выводе областей и будет, то его сможет оспорить любой другой "путин", который прийдет например через 5 или 10 лет.

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"Он скажет, что это не конституционное решение и вернет их обратно. И опять все начнется по кругу. Потому, пока не распадется Российская империя, а сейчас есть предпосылки к этому. Боевые буряты не просто же так в Бурятии отправляют поезда под откос и подрывают тоннели. Т.е. процесс этот уже начался. Северный Кавказ и восток… Он, в конце концов, приведет к распаду Российской империи. Но 10 лет у нас армия будет находится на военном положении, это считается война", - рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что гражданское общество не должно иметь к этому никакого отношения, поскольку "это работа профессиональной армии".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FIVzLROPCKY

Сколько продлится война

Как сообщал УНИАН, достичь целей "за два-три дня" России по захвату украинских территорий, как известно, не удалось. Сейчас в России озвучивают намерения завершить войну в Украине до 2025 года.

Все больше западных чиновников и аналитиков говорят о том, что война в Украине затянется до 2025 года. Как пишет CNN, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие говорили о "стабильном прогрессе" Украины на поле боя, но "среди многих западных аналитиков и официальных лиц существует ощущение неизбежной тупиковой ситуации".

Как пишет издание, весна 2024 года может стать потенциально важной фазой конфликта. Обе стороны используют зиму для переоснащения. Тогда будут развернуты первые украинские F-16, а также, возможно, больше ATACMS и других ракет большего радиуса действия (кроме растущих отечественных производственных линий в Украине).

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