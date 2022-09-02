Существуют риски, что война может перейти в полузамороженное состояние.

При имеющихся поставках западного вооружения война с Россией может продлиться еще минимум полгода.

Об этом в интервью Obozrevatel заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Романенко обратил внимание, что у русских все еще наблюдается преимущество в артиллерии, а Запад не декларирует поставку того количества вооружения, которое было поставлено за первые 6 месяцев полномасштабной войны.

Видео дня

"Чтобы освободить всю Украину – очевидно, что это переносится на зиму и на весну, как они говорят – надо обеспечить поставку Украине вчетверо больше, чем было до этого. При таком раскладе с поставками и обеспечением мы понимаем, что, провоевав полгода, надо готовиться как минимум к еще полугодию войны. Здесь действуют объективные законы. Количество может перерасти в качество, но количество не обеспечивается", - считает генерал.

Романенко предполагает, что острая фаза войны может перейти в полузамороженное состояние к зиме, поскольку у обеих сторон исчерпанные силы позволят вести только бои средней интенсивности.

"Потому что наступательные действия требуют преимущества в потенциале, а не просто в количестве личного состава или количества техники. Военный потенциал - это совокупность факторов: какая именно техника, сколько и как подготовлен личный состав и тому подобное. Перед началом вторжения Россия имела 150-тысячное войско. И все говорили: о чем тут говорить? У нас вдвое больше личного состава. Но считается не просто солдат к солдату, а то, какая техника, насколько она современна, какова выучка", - сказал он.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне не отказались от намерений захватить Донбасс, теперь они хотят выйти на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

На востоке ВС РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение. Также противник ведет бои, чтобы не потерять логистические маршруты в Харьковской области.

Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ. За сутки была подтверждена ликвидация более 100 оккупантов. На Южнобугском направлении был отбит штурм русских вблизи Потемкиного.

В связи с большими потерями, в частности регулярным уничтожением логистических путей, Россия перебрасывает через понтоны в Херсонскую область дополнительную технику и личный состав.

Появилась информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

Вас также могут заинтересовать новости: