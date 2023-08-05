Легион не исключает возможность столкновений с "вагнеровцами", поскольку Пригожин продолжит бороться за власть.

Мятеж Пригожина показал, что дойти до Москвы вполне реально, так как местные силовики не оказывали ему никакого сопротивления.

Об этом в интервью УНИАН заявил советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России" Алексей Барановский, отметив, что защитники Украины сделали из тех событий нужные выводы.

"Из мятежа Пригожина мы сделали свои выводы. Нам важно было увидеть, как на такую ситуацию будут реагировать местные силовики. Реагировали они самым прекрасным образом - не сопротивлялись. Пригожин, благодаря этому, дошел до Москвы, но штурмовать ее не стал. Нам это показало, что до Москвы вполне реально дойти", - отметил Барановский.

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Он также подчеркнул, что поход на Москву неизбежен.

"Наш конечный план - поход на Москву. Мы считаем, что ситуация будет выглядеть так, как это было во время победы Евромайдана в Украине. Силовики в какой-то момент просто перестали выполнять приказы на тот момент президента Украины Виктора Януковича, ссылаясь на плохую связь, отпуск, и смотрели чья возьмет - одержит победу революция, или Янукович удержится. Мы считаем, что похожая ситуация будет и в России", - заявил Барановский.

Он также подчеркнул, что в России начнется коллапс сразу, как только ВСУ войдут в Крым.

"Когда ВСУ войдут в Крым, коллапс управления начнется и в России. Вот тогда и нужно будет проводить поход на Москву. Легион готовится к этому моменту, наращивает свои силы. Мы рассчитываем, что во время этого похода к нам будут присоединяться люди в России, которые недовольны путинским режимом. При этом силовики перестанут выполнять приказы и будут ждать, чем закончится для Путина потеря Крыма", - отметил Барановский.

При этом он не исключает возможность столкновений с "вагнеровцами", поскольку Пригожин продолжит бороться за власть.

"Мы предполагаем, что в этот момент снова столкнемся с "вагнеровцами", потому что Пригожин просто так из игры не выйдет и продолжит бороться за власть. Поэтому основное столкновение в России, наверное, будет между Легионом и "вагнеровцами", а силовики будут смотреть, кто одержит победу. Если одержит победу "Вагнер", то они скажут, что всегда были великими патриотами, а если победит Легион, то тогда они скажут, что всегда были против войны. Впереди будет большая и жесткая борьба за власть в России", - подчеркнул Барановский.

Ознакомиться с полным текстом интервью можно здесь.

Легион "Свобода России" - что о нем известно

Легион был сформирован сразу после вторжения РФ в Украину. В Легион вошли россияне и белорусы, которые прейшли на сторону Украины. Легион вошел в интернациональный легион ТРО Украины. Окончательная цель данного Легиона - освобождение России от путинского режима, именно поэтому бойцы Легиона не используют на своих шефронах изображение флага России.

Вместо официального бело-сине-красного флага РФ на нарукавных шевронах Легион использует бело-сине-белый флаг.

Мятеж Пригожина

23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил "марш справедливости" и заявил, что идет на Москву, останавливать министра обороны РФ Сергея Шойгу. Произошло это после этого, как армия РФ, по словам Пригожина, нанесла удар по позициям "вагнеровцев".

За 200 км до Москвы Пригожин развернул колонну. После этого "бунта" ЧВК "Вагнер" отправилась в Беларуси.

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что мятежа Пригожина на самом деле не было, а его срежиссировали российские спецслужбы.

По состоянию на 5 августа 2023 года база и все оружие ЧВК "Вагнер" перешла на баланс Минобороны РФ. Наемники Пригожина переходят в "армию Шойгу".

В России полностью ликвидирован ЧВК Вагнера. Забрана база в Молькино в Краснодарском крае, вся техника, бронетехника, вооружение, все БК отправлено на баланс Минобороны РФ. Большая часть контрактников ЧВК Вагнера подписали контракты с Минобороны РФ и теперь считаются контрактниками Минобороны РФ.

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