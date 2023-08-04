Российский рубль рухнул до показателей весны 2022 года.

Российский рубль впервые с весны 2022 года упал до отметки 95 RUB/USD. Рубль также упал по отношению к евро до 104 RUB/EUR – самой низкой отметки с 28 марта 2022 года.

Согласно котировкам, опубликованным на платформе Investing, входе торговой сессии на Московской бирже рубль несколько отыграл позиции и по состоянию на 13:00 котировался на уровне 94,9 за доллар и 103,8 за евро.

По состоянию на 17:59 по Киеву за один доллара давали 96,08 рубля. Примечательно, что валюта страны-агрессора рухнула после атаки надводных дронов на порт Новороссийск.

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Мятеж Пригожин и обвал рубоя

29 июня 2023 года впервые с начала войны провалившийся мятеж Пригожина обрушил российский рубль до исторического минимума. Курс доллара поднялся до отметки 87,47 рубля - самого высокого значения с конца марта 2022 года.

Евро вырос до отметки 95,52 рубля, превысив уровни распродаж понедельника, 26 июня, когда рынок паниковал из-за последствий мятежа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По состоянию на 13:27 по Киеву за один доллар давали 87,07 рубля.

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