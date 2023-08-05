Наемники Пригожина переходят в "армию Шойгу", заявил российский правозащитник.

Минобороны РФ присвоило себе базу, технику, вооружение ЧВК "Вагнер".

Как заявил российский правозащитник Марк Фейгин в эфире Эспрессо, наемники Евгения Пригожина массово подписывают контракты с Министерством обороны.

"В России полностью ликвидировано ЧВК "Вагнера". Забрана база в Молькино в Краснодарском крае, вся техника, бронетехника, вооружение, все БК отправлено на баланс Минобороны. Большая часть, подчеркиваю, большая часть контрактников ЧВК "Вагнера" подписала контракты с Минобороны РФ и теперь считается контрактниками Минобороны РФ. Есть что-то именно в Беларуси, и это, безусловно, договоренность между Лукашенко, Пригожиным и Путиным. Но это все очень неуверенно, и в случае чего их действительно к авантюре привлекут, какой-то провокации - а чего, там какие-то зэки и головорезы", - подчеркнул Фейгин.

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Российский оппозиционер добавил, что Путину будет выгодно, если "вагнеровцы" решатся атаковать Польшу со стороны Беларуси. Таким образом, чужими руками Кремль нивелирует угрозу со стороны "вагнеровцев".

"Потому что если в этот замес попадут тысяча, или две, или три, сколько их там, говорят, что до 5 тысяч певекашников, то двух зайцев и поймает: умерли героями и проблем уже нет", - отметил адвокат.

Судьба ЧВК "Вагнер" - детали

Ранее российская частная военная компания "Вагнер" приостановила вербовку наемников.

СМИ писали, что Евгений Пригожин решил ликвидировать ЧВК.

В то же время были заявления, что ЧВК "Вагнер" продолжила набор наемников в России вопреки заявлениям ее главаря.

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