Противники вряд ли осуществят удар, во время которого применят более 100 ракет, считает эксперт.

Российские оккупанты накапливают ракеты и беспилотники-камикадзе типа Shahed и могут нанести по Украине комбинированные удары в период морозов.

Противник не может одновременно использовать все носители, поскольку не все они боеспособны, поэтому вряд ли будет удар с применением более 100 ракет, поделился прогнозом военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии ТСН.ua.

"...в самый морозный период они могут пытаться "втиснуться" с комбинированными ударами... Могут делать комбинации с ракетами и Shahed. В том году Shahed они не так часто использовали, а в этом - чаще", - отметил эксперт.

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Когда Украине грозят мощные ракетные удары - сегодня это стоит знать

Ранее украинские чиновники предупреждали, что РФ может нанести по Украине массированные ракетные удары в осенне-зимний период.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что враги смогли накопить, в том числе 290 модификаций ракет для комплексов "Искандер", 165 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 80 "Кинжалов".

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что больше всего "Искандеры" противника угрожают таким регионам - Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областям.

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