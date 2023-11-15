Российские оккупанты накапливают ракеты и беспилотники-камикадзе типа Shahed и могут нанести по Украине комбинированные удары в период морозов.
Противник не может одновременно использовать все носители, поскольку не все они боеспособны, поэтому вряд ли будет удар с применением более 100 ракет, поделился прогнозом военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии ТСН.ua.
"...в самый морозный период они могут пытаться "втиснуться" с комбинированными ударами... Могут делать комбинации с ракетами и Shahed. В том году Shahed они не так часто использовали, а в этом - чаще", - отметил эксперт.
Когда Украине грозят мощные ракетные удары - сегодня это стоит знать
Ранее украинские чиновники предупреждали, что РФ может нанести по Украине массированные ракетные удары в осенне-зимний период.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что враги смогли накопить, в том числе 290 модификаций ракет для комплексов "Искандер", 165 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 80 "Кинжалов".
Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что больше всего "Искандеры" противника угрожают таким регионам - Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областям.