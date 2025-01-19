Украинские спецназовцы нашли у погибших солдат КНДР записи с новогодним письмом их диктатора.

Северокорейские военные, которые воюют против Украины на стороне России, вероятно, высокомотивированы, организованы, хорошо обучены и лучше оснащены, чем российская пехота. Об этом свидетельствуют рассказы украинских военных и предметы и записи, найденные у северокорейцев на Курщине после их гибели, пишет Washington Post.

Украинские спецназовцы показали журналистам издания записи, найденные на поле боя у военных КНДР. В частности там были новогодние письма, автор которых - вероятно, северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Среди найденного - также бронежилеты, снаряжение, аптечки, военные билеты, лопата, нож украинского производства, две современные российские штурмовые винтовки.

Отмечается, что фразы, прочитанные украинскими военными в найденных северокорейских записях, открывают "удивительное понимание того, как Россия, похоже, подготовила своих новых союзников брать украинских пленных во время боевых действий".

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Боец 1-го батальона 8-го полка Сил специальных операций Украины 31-летний Влад, который показал снаряжение и документы северокорейцев, сказал, что Россия, вероятно, придерживалась принципа "лучшее для гостя", когда готовила своих союзников к бою. Ведь, по его словам, россияне были гораздо хуже оснащены.

Среди найденного у северокорейцев были две рукописные страницы с сообщениями их лидера Ким Чен Ына, датированные 31 декабря и 1 января. Откуда взялись эти письма у бойцов - неизвестно, пишет издание. Возможно, "они были присланы войскам из Пхеньяна или записаны северокорейскими солдатами, которые слушали, как их командиры читали вслух сообщения от Кима".

"Вы пережили ужасные жертвы и радость дорогих боевых побед, много благородного боевого опыта, бесценное чувство настоящей общительности и патриотизма - все это так далеко от Родины. Я даже не знаю, как найти слова, чтобы должным образом подбодрить и выразить благодарность за вашу преданность и неутомимые усилия", - говорится в одном из сообщений.

Отдельный маленький буклет, найденный у солдата из КНДР, был наполнен рукописными текстами патриотических северокорейских песен. В одном из стихотворений отмечалось:

"С Родиной моя судьба всегда разделена".

"То, что солдаты носили эти сообщения в карманах во время выполнения заданий, наводило украинских военных на мысль, что они значительно более идеологически мотивированы, чем российские солдаты, которые часто воюют по контрактам за большие зарплаты", - пишет издание.

Также отмечается: найденные записи свидетельствуют, что северокорейские войска подробно записывают свой боевой опыт и, похоже, используют его, чтобы лучше понять новые технологии. В материале отмечается:

"Украина предупредила, что Пхеньян использует эту возможность как шанс получить практический боевой опыт для потенциальных будущих конфликтов с Западом".

Как рассказал один из украинских воинов Виктор, солдаты КНДР, похоже, учатся на своих ошибках.

"В современной войне, где в режиме реального времени проводятся разведка и удары беспилотниками, неспособность разбить боевые группы на меньшие отряды по два-три члена может привести к значительным потерям от вражеских беспилотников и артиллерии", - говорится в одной из найденных записей.

Также из записей стало известно, что северокорейские войска "неоднократно спешили спасать своих раненых товарищей, несмотря на риски вражеских атак и вызывая дополнительные потери".

Участие КНДР в войне с Украиной: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, КНДР, вероятно, поставила России ракетные комплексы KN-15. Аналитик и авиаэксперт Константин Криволап предполагает, что удар по Киеву 18 января был осуществлен именно северокорейской ракетой комплекса KN-15.

Военнопленные КНДР в Украине чувствуют себя так, будто "вышли из машины времени", пишут западные СМИ. В сети появились видеозаписи допросов, на которых пленные признаются, что не знают, в какой стране находятся. Когда их спрашивают, хотят ли они вернуться домой, один кивает головой "да", а другой говорит: "Я хочу жить в Украине".

Также, как отмечалось, большое количество погибших и раненых северокорейских солдат в войне против Украины станет проблемой для лидера Ким Чен Ына. по данным разведки Южной Кореи, из 12 000 северокорейских военнослужащих, развернутых с октября 2024 года в Курской области РФ, около 300 были убиты и 2700 ранены.

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