Константин Криволап обратил внимание, что мы не смогли зафиксировать момент запуска ракеты, а сбили ее только в последний момент.

Аналитик и авиаэксперт Константин Криволап предполагает, что вчерашний удар по Киеву был осуществлен северокорейской ракетой комплекса KN-15. Об этом он сказал в эфире на Radio NV.

"Мы не смогли зафиксировать момент запуска. Почему? Скорее всего, потому что все наше ПВО, радиотехнические войска, которые обслуживают эту задачу - обнаружение вражеских ракет - не контролировали расстояние более 500 км. Это максимальная дистанция, с которой обычно могут бить KN-23 и Искандеры-М. Скорее всего, это расстояние вчера было больше. Далее, мы не видели это с помощью радаров Patriot скорее всего. Потому что сбивали в последний момент и тревога была объявлена значительно позже, чем произошли взрывы", - отметил Криволап.

Он напомнил, что в прошлом году было неподтвержденное сообщение о том, что россияне получили от Северной Кореи пять комплексов KN-15.

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"И если учесть характеристики этой ракеты (примененной 18 января 2025 г. по Киеву), хоть эта информация и не была подтверждена, хоть и наш ГУР сказал, что это все фейк, и что такое невозможно, но может сейчас, в последнее время Северная Корея все же поставила россиянам эти комплексы KN-15. И если это так, то это будет вызывать достаточно серьезные политические и военные вообще последствия в отношении поставок и в отношении международной реакции на это событие", - сказал эксперт.

Криволап обратил внимание, что для эффективного противодействия KN-15 Украине нужно усилить систему ПВО противоракетными комплексами THAAD или Иджис, которых у нас пока нет.

Он объяснил, что KN-15 действует на расстоянии 1,2-2 тыс. км, ракеты заходят на цель с большой высоты. Причем скорость ракеты приближается к гиперзвуковой, то есть до 5 махов. С имеющимися на сегодня у нас средствами ПВО мы сможем обнаружить такие ракеты и сбить их только когда они приближаются уже к земле.

"Это можно сбить противоракетными комплексами THAAD или Иджис, которых у нас нет, но которые мы просили. Этими комплексами оно поражается, когда ракета на самом высоком участке - 250-300 км над землей. А сейчас, когда обломки прямо над головой у людей, это все равно приводит к разрушениям", - отметил Криволап.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года СМИ распространили информацию, что Северная Корея могла передать РФ баллистические ракеты Pukguksong-2, которые в американской классификации известны как KN-15. Однако в ГУР дали ответ, что эта информация является фейком.

Обстрел Киева 18 января - что известно

Вчера, 18 января, около 6 утра Россия атаковала Киев баллистикой. Прилет был в Шевченковском районе столицы, в микрорайоне Лукьяновка. Сначала произошли взрывы, после которых прозвучал сигнал воздушной тревоги.

В результате вражеской атаки погибли три человека, еще трое ранены. Также из-за российской атаки было частично разрушено производственное здание, заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей. Произошло повреждение водопроводной магистрали.

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